▼アウスヴァール（古川吉）しまいの時計はかかったけど、動きは良かった。最近は行き脚が悪くなっているので、この追い切りがいい方に出れば。▼アルビージャ（手塚久師）ピリピリしているので、休み明けでも走るタイプ。相手も強いし、8歳馬なので、まずは無事に。▼サンストックトン（伊藤助手）前走は除外続きで調整が難しい面があった。今回の方が動きはいい。内枠を引いて、うまく立ち回れれば。▼ディマイザキッド