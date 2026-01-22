歌手で俳優の小泉今日子（５９）やウルフルズのトータス松本（５９）らが２１日、都内で開かれた「ＲＯＯＴＳ６６−ＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ６０−」（３月２０日、東京ガーデンシアター。同２２日、大阪城ホール）の記者会見に出席した。１９６６年の丙午（ひのえうま）に生まれたアーティストが１０年に一度集結して開催されるライブイベントで、今回が３回目。初参加の小泉は「同い年の皆さんが元気に音楽をやっているの