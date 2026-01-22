冬コク開幕初日を飾る「第2回小倉牝馬S」の追い切りが栗東トレセンと小倉競馬場で行われ、昨年のエリザベス女王杯5着以来となるココナッツブラウン（牝6＝上村）は栗東坂路で併せ馬。4F55秒3〜1F12秒9をマークし、レーウィン（5歳3勝クラス）に半馬身遅れたものの、馬なりで軽快な脚さばきを見せた。上村師は「順調ですよ。小倉滞在も考えたけど、慣れている北海道とは違う環境でカイバを食べなくなるかもしれないので前日輸送