昨年のホープフルSを制し、デビュー2連勝を飾ったロブチェン（牡3＝杉山晴）は共同通信杯（2月15日、東京）で始動することが分かった。21日、杉山晴師が発表した。指揮官は「左回りを経験したいので使います」と説明。現在は栗東近郊のノーザンファームしがらきに放牧中で、近日中に栗東に帰厩する予定。