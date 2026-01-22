韓国の男性５人組グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲが、初の日本５大ドームツアー「ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲＷＯＲＬＤＴＯＵＲ〈ＡＣＴ：ＴＯＭＯＲＲＯＷ〉ＩＮＪＡＰＡＮ」を開催し、各地で熱狂を生み出している。２１日に続き２２日も東京ドーム公演に挑むメンバー５人がインタビューに応じ、折り返し地点となったドームツアーの手応えやＭＯＡ（ファンの呼称）への愛を語る。