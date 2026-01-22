ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）にヤンキースが、ＦＡになっていたコディ・ベリンジャー外野手（３０）と５年総額１億６２５０万ドル（約２５７億円）で再契約したと報じた。２年目と３年目のシーズン終了後にオプトアウト（契約破棄）条項が付き、契約金２０００万ドル（約３１億６０００万円）、全球団へのトレード拒否権も認められた。７年契約を求めていたベリンジャー側に球団はの提示は５年で、交渉は難航し