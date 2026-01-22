阪神の岡田彰布オーナー付顧問（６８）が２１日に大阪市内で開かれた「甲子園歴史館運営会議」に出席。会議後は報道陣の取材に応対し、兵庫・尼崎市内の二軍施設「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で行われている新人合同自主トレに言及した。ドラフト１位ルーキーの立石正広内野手（２２＝創価大）が「右脚肉離れ」で別メニュー調整となっている中で、岡田氏は「これ（新人合同自主トレ）は各球団の判断やから、別にやってもやらん