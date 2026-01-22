米国がベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を拘束し、ニューヨークへ移送した事件をめぐり、北朝鮮当局が内部講演を通じてこれを「米国の不良国家的行為」と非難し、核武力強化の正当性を改めて強調していたことが分かった。ただし、講演に参加した住民の関心は当局の狙いとは異なる方向に向いていたという。咸鏡南道のデイリーNK内部筋によると、今月5日午後、咸興市内で教員を対象とした講演会が開かれた。講演の主題は「核武