巨人の赤星優志投手（２６）と西舘勇陽投手（２３）が２１日、共に自主トレを行っている山崎伊織投手（２７）の熱い魂を継承して、共闘していくことを誓った。赤星は「自分のためチームのためにやって、お互い競い合って支え合っていければいいのかなと思います」と意欲を燃やした。昨季チーム唯一の２ケタ勝利となる１１勝を挙げた山崎に続くべく、先発陣をけん引する結果を狙う。先輩の思いに心を動かされた。伊織からは自主