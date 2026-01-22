昨年の天皇賞・春を制したヘデントール（牡5＝木村）は京都記念（2月15日）での始動を視野に入れていることが分かった。21日、キャロットクラブが発表。また、今後の選択肢を増やす目的で、ドバイシーマクラシック（3月28日、メイダン）に予備登録を行った。カーバンクルS1着ウイングレイテスト（牡9＝畠山）はオーシャンS（2月28日、中山）。米G1ブリーダーズCターフスプリント6着インビンシブルパパ（牡5＝伊藤大）も同レー