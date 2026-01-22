阪神のドラフト4位・早瀬が“今朝丸先生”にプロ生活について教わる。1学年先輩にあたる今朝丸が報徳学園に在籍していた頃から尊敬している投手の一人。「身長が高くて細身。人から聞くには“似ている”と。近い年代なので、聞いていきたい」と練習方法や寮のしきたりなど質問を投げかける構えだ。新人合同自主トレでは既に2度ブルペン入りしている右腕。「疲労もあまりなく、体の状態はいい」と順調に調整を進めている。