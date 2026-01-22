阪神は21日、巨人との共同プロジェクト「伝統の一戦〜THECLASSICSERIES〜」を26年シーズンも開催すると発表した。4月14日からの3連戦は甲子園で、5月22日からの3連戦は東京ドームでイベントを実施する。甲子園での開催日には、試合開始2時間後までに入場した観客に「伝統の一戦タオル」をプレゼントすることも併せて発表した。