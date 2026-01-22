阪神のドラフト3位ルーキー・岡城は万全な状態でのキャンプインを誓った。新人合同自主トレはダッシュ以外のメニューを室内で行い「ケガしない程度にやることを意識したい」と話した。右脚の肉離れでリタイアした同1位・立石（創価大）に続く離脱を避けるべく、細心の注意を払う。また、20日の12球団監督会議で議題に上がったタイブレーク制については「筑波大でもタイブレークを想定した練習はしてきた」と対応に自信を見せた