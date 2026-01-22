PEACH JOHNは、ゆうちゃみを起用した春の新ビジュアルと動画を公開しました。大ヒットシリーズの新作をはじめ、春らしい華やかさと大人可愛さを兼ね備えたランジェリーが勢ぞろい。ビジュアルは公式通販サイトとYouTubeで公開され、今季のムードをたっぷり感じられる内容に♡さらに、人気盛りブラの新デザイン発売を記念したモニターキャンペーンもスタートし、ますます注目が集まってい