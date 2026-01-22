札幌・中央警察署は2026年1月21日、建造物侵入（不退去）の疑いで札幌市豊平区に住む無職の女（82）を現行犯逮捕しました。女は21日午後3時前から午後5時過ぎまでの間、札幌市中央区大通西11丁目の札幌高等地方裁判所で、職員からの退去命令に従わず、退去しなかった疑いが持たれています。警察によりますと、女は裁判所に用件があったため来所し、職員が対応しましたが、その後、対応を終えた職員が退去を求めましたが、命令に従