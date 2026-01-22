日本ハムからトレードで阪神に移籍した伏見寅威捕手（３５）が２１日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行った。昨年の最優秀バッテリー賞捕手は移籍１年目にして、チームの野手では最年長。「全員と必ずしゃべる」とベテランらしい心得を胸に、新天地で汗を流した。１４日にＳＧＬを初訪問して早や１週間。サブグラウンドには豊田、高寺らとノックを受ける伏見の姿があった。「一番年上で入ってきちゃって