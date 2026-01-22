阪神の前川右京外野手（２２）が２１日、三重県津市の津球場公園内野球場で中日・岡林らとの自主トレを公開した。今オフはかねて課題であった内角球の対応に着手。また、体のキレを向上させるべく、実家では苦手な野菜にもチャレンジするなど、食生活改善にも取り組んでいることを明かした。家族の後押しも受け、“チーム前川”で苦手克服に挑む。気温２度を記録した極寒の津で、前川は目を輝かせていた。毎年恒例となった中日