巨人・田中将大投手（３７）が２１日、ジャイアンツ球場で自主トレを行い、軽快な動きを見せた。キャッチボールの相手を務めた育成ドラフト３位・松井蓮（豊橋中央）は「球の質がめっちゃいい。構えたところにしか、こなかった」と驚いた。「日本を代表する投手の１人。そのような方がいる球団に入れたのはすごい幸せです」と大感激していた。