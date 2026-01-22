巨人・山崎伊織投手（２７）が２１日、川崎市内のジャイアンツ球場での自主トレを公開。今季の開幕投手について「行けるようには準備していこうとは思ってます」と強い覚悟をのぞかせた。すでに阿部監督から昨年１１月に「伊織（山崎）に行ってほしい」と開幕投手の最有力候補として名前を挙げられていた。大役を務めれば自身初となり、重要さや意味合いも理解している。「最後は監督、コーチ、皆さんで話し合って（決定する）