おととし12月、新潟県聖籠町の空き家の土の中から男性の遺体が見つかった事件で、男性を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判の2回目の公判が新潟地裁で開かれました。 殺人や死体遺棄など4つの罪に問われているのは、住居不定・元リフォーム業の小山大輔被告（34）です。起訴状などによりますと、小山被告はおととし10月、新潟市の住宅でこの家に住む小杉英雄さん（78）の首をロープで絞めつけて殺害し、遺体