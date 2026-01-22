「中道改革連合」のポスター＝20日、国会立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は22日午後、結党大会を国会内で開く。立民、公明両党の大半の衆院議員160人超が加わり、衆院選で与党と対決する野党第1党が発足する。公募人材なども合わせて、最終的に200人超の擁立を目指す。結党大会後の記者会見で公約や1次公認候補を発表。通常国会召集日の23日に衆院は解散され、選挙戦が事実上スタートする。中道は22日時点で