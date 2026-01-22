れいわ新選組代表の山本太郎氏（５１＝東京選挙区）が２１日、参院議員を辞職した。同日、都内で記者会見を開き、「多発性骨髄腫の一歩前の段階だ。進行すれば命を奪われる可能性もある。いったん辞職し、健康を取り戻すことを目指す」と述べた。党代表は続投するとし、「問題が起こり、ジャッジに困る時に私が関わるやり方はできる」と語った。山本氏は記者会見に先立ちＹｏｕＴｕｂｅで「私、山本太郎は本日、参院議員を辞職