トランプ大統領は２１日、グリーンランドを巡り「将来のディール枠組み」に達したとし、米国による取得の取り組みに反対する欧州諸国に対して２月１日から予定していた関税の発動を見送ると述べた。 この発言を受けてドル高の反応が見られており、ドル円は１５８円台半ば、ユーロドルは１．１６８０ドル近辺に下落している。 USD/JPY158.49EUR/USD1.1681GBP/USD1.3413 MINKABU PRESS編集