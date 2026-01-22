トランプ大統領は、グリーンランドの取得に反対している欧州諸国に対して予定していた関税措置を見送ると表明した。同島に関して「将来の合意の枠組み」に到達したと述べている。 トランプ大統領は水曜日、自身のＳＮＳで「ＮＡＴＯのルッテ事務総長と非常に生産的な会談を行った結果、グリーンランド、そして実際には北極圏全体に関する将来の合意の枠組みを形成した。この理解に基づき、２月１日に発動予定だ