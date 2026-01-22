東京都台東区の飲食店のドアを壊したとして建造物損壊の疑いで逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松（30）が21日、所属事務所「ファーンウッド」を通じ、当面の間謹慎すると発表した。謹慎に伴い、2月1日に初日を迎える「猿若祭二月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座）は休演する。出演予定だった「雨乞狐」は中村勘九郎（44）と中村七之助（42）が代役を務める。同公演で鶴松は幹部に昇進し、初代中村舞鶴を襲名する予定だった。襲名につ