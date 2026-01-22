レッドソックスが、２１日（日本時間２２日）、本拠地フェンウェイパークで５年総額１億３０００万ドル（約２０２億円）でフィリーズから獲得したランヘル・スアレス投手の入団会見を行った。背番号「５５」のユニホームに袖を通した左腕は、「ベーブ・ルースやペドロ・マルティネスもプレーした歴史あるチームの一員となれて嬉しい。このチームはスペシャルだと思うし、共に戦うことを楽しみにしている」と抱負を語った。また、