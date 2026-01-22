阪神・粟井一夫球団社長（６１）が２１日、甲子園歴史館運営会議の第１７回理事会・定例報告会に参加し、歴史館の来場者数増加のためにも阪神の優勝を願った。「タイガースとしては、やっぱり勝たないと歴史館に足を運んでいただく（人が減る）。優勝した年だけ“ぼわん”と出る」とチームの成績が来場者数に直結しているという。また、佐藤輝との契約更改については「お互い誠心誠意、話を続けているという。それが事実です