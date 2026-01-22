阪神の岡田彰布顧問（６８）が２１日、大阪市内のホテルで開かれた甲子園歴史館運営会議の第１７回理事会・定例報告会に初参加し、球界や球団にさまざまな提言を行った。藤川監督に対しては今年３月の第６回ＷＢＣに出場する選手は開幕時に苦しむことを想定するように提言。２００８年は北京五輪に主力選手を送って失速。２３年はＷＢＣに２選手が出場したが、リーグ優勝と日本一になった。天国と地獄を知る経験者として、重みの