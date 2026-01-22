広島は21日、二俣翔一内野手（23）が結婚したことを発表した。広報を通じて「私事ではありますが、このたび、結婚したことをご報告いたします。大切な人と家族になり、より責任を持ち、今後も野球に真摯（しんし）に向き合い、精進してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします」とコメントした。20年育成1位で入団。昨季は初の開幕スタメンに名を連ねて54試合に出場した。昨秋からは捕手に再挑戦しており、一家