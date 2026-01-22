阪神の岡田彰布顧問（６８）が２１日、大阪市内のホテルで開かれた甲子園歴史館運営会議の第１７回理事会・定例報告会に初参加し、球界や球団にさまざまな提言を行った。以下、主な一問一答。−歴史館運営会議に参加するのは初。「初めて、初めて」−ファンに阪神の歴史を知ってほしい。「思うてる以上に、お客さんが来てるなと思ったよ。入場者数とかな。でも、どうやろ。なかなか、すぐ近いけど、行く機会っていうか、