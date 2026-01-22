世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）の開催地ダボス（ロイター＝共同）【キーウ、ダボス共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、スイス・ダボスでトランプ米大統領と会談する。両政府が明らかにした。ロシアによる侵攻が続く中、策定中の20項目の和平案のほか、ロシアとの戦闘終結後の「安全の保証」や復興計画で進展があるかどうかが焦点だ。トランプ氏は訪問先のダボスで21日「ロシアとウクライナは（戦