広島・床田寛樹投手（30）が21日、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で自主トレを公開した。昨季はチーム最多の9勝を挙げた一方、終盤の4連敗もあって12敗。武器とするツーシームに頼った投球スタイルからの脱却をプロ10年目の一つのテーマに掲げ、23、24年にマークした11勝を超える活躍を誓った。今年の床田は今までとは違う。そう思わせる投球スタイルの実現を目指し、“2大公約”を掲げた。その一つがツーシーム頼みか