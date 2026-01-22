オリックス・曽谷龍平投手（２５）が２１日、大阪市内の球団施設で自主トレを公開した。今オフはチームの先輩・九里から教えを受ける左腕。今年の目標に先発で６回以上、３自責点以内のＱＳ（クオリティースタート）１００％を掲げた。目指すものを明確にした。「勝ち負けは（自分で）操作できない部分があると思うので、それ（ＱＳ）を続けていったら」。過去には楽天時代の田中将大（現・巨人）が２０１３年に先発２７試合で