広島は21日、ドラフト4位・工藤泰己投手（22＝北海学園大）が広島市内の病院で「右大腿二頭筋腱膜部損傷」と診断されたと発表した。全治は未定。20日の新人合同自主トレの練習中に負傷したとみられる。既に春キャンプ1軍スタートが内定しており、16日にはプロ入り後初めてブルペン入り。順調に調整を進めていたが、最速159キロ右腕が早くもアクシデントに見舞われた。