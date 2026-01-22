日本プロ野球選手会と日本野球機構（ＮＰＢ）の事務折衝が２１日、都内で行われ、クライマックスシリーズの見直し案についてＮＰＢから説明があった。選手会は内容を持ち帰るとして合意は先送りとなった。事務折衝後に取材に応じた加藤諭事務局次長は「今日初めて報告を受けたところなんで、それを近藤会長に伝えます。大きな反対が出そうという感じではない」と説明を聞けなかった近藤健介選手会長（ソフトバンク）をはじめ、