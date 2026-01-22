UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 カラバグとアイントラハト・フランクフルトの試合が、1月22日02:45にトフィク・バフラモフにて行われた。 カラバグはカミロ・ドゥラン（FW）、アブデラー・ズビル（FW）、ホニ・モンティエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アンスガー・クナウフ（F