韓国と台湾をまたにかけて活躍する美人チアリーダー、キム・ヒョニョンが美スタイルを見せつけた。【写真】韓国美女チア、目を疑う“非現実的”ボディキム・ヒョニョンは最近、インスタグラムで「台湾でゴールデンディスク40周年を見られるなんて」とつづり、数枚の写真を公開した。写真は、台湾・台北ドームで開催された音楽授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」を訪れた際のものだ。（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）