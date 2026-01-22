北海道コンサドーレ札幌は21日 沖縄キャンプ2試合目となるトレーニングマッチを行いました。FC琉球と45分×3本で行われ1本目（札幌1－0琉球） 2本目（札幌0‐0琉球） 3本目（札幌2-0琉球）で合計3－0で今季初勝利をあげました。1本目の25分、左サイドの田中宏武選手のクロスにCKの流れで残っていた浦上仁騎選手が頭で合わせて先制します。その5分後には白井陽斗選手のスルーパスにバカヨコ選手が反