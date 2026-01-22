中国メディアの快科技は21日、世界有数のブランド評価コンサルティング会社であるブランドファイナンスが発表した2026年版の「グローバル500」に中国から国別で2番目に多い68ブランドがランクインしたと報じた。米国からは最多の192ブランドがランクインし、500ブランドの価値の総額の53．4％を占めた。中国のシェアは15．1％。ブランド価値トップはアップルで前年比6％増の6076億ドル（約96兆8億円）。2位はマイクロソフトで同23