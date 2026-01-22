演歌歌手の天童よしみ（71）が21日、東京都江東区の深川不動堂で新曲「旅路」（28日発売）のヒット祈願を行った。1995年に発売した「旅まくら」以来約30年ぶりのヒット祈願。松尾芭蕉が紀行「おくのほそ道」の旅立ち前に安全祈願した地で祈祷（きとう）を受け「気持ち良くていっぱいパワーを頂きました。100歳まで頑張るぞ」と決意を新たに。曲名にちなんで「ファンの皆さんと一緒に旅行をしたい。（各地の名所は）仕事でしか