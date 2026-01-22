女優の上戸彩（40）と声優の森川智之（58）らが21日、都内でディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」のメガヒット舞台あいさつに出席した。昨年12月5日の公開から興行ランキングで7週連続1位、興行収入130億6300万円超えのヒット。さらに、劇中曲「Zoo」がTikTokで74億再生という数字に上戸は「よく分からないけれど、凄いんだなと。携帯をいじっていても“Zoo”が流れてきて、世の中がズートピア2で回っていると感じま