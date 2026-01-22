犯行の背景に、どれだけ過酷な家庭環境があったとしても、暴力で恨みを晴らす行為は断じて許されない。被告に厳正な処罰を下した司法判断は妥当である。安倍晋三元首相が銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告に対し、奈良地裁の裁判員裁判は、求刑通り無期懲役とする判決を言い渡した。判決によると、被告は２０２２年７月、奈良市で参院選の応援演説中だった安倍氏を手製の銃で撃って殺害した。被告