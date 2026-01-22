共産党は２１日、消費税を直ちに５％に減税し、将来的に廃止を目指すなどとした衆院選公約を発表した。「国民のためにブレずにはたらく」をキャッチフレーズに掲げ、集団的自衛権の行使を容認した閣議決定と安全保障法制を廃止すると打ち出した。原子力発電所の再稼働や新増設に反対し、原発ゼロを目指す。共産の田村委員長は記者会見で、「右へ右へという流れに一切私たちは流されない」と語った。共産党の衆院選公約は次の