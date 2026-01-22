日本維新の会は２１日、衆院選公約を発表した。東京一極集中を是正する「副首都法」の制定や社会保険料の引き下げ、時限的な消費税減税などを打ち出した。首都機能をバックアップするための統治機構改革として、地盤の大阪に加え、福岡、札幌などを副首都の候補地とした。社会保障改革では、医療費を年４兆円以上削減し、社会保険料を現役世代１人当たり年６万円引き下げることを目指すと明記した。高齢者の医療費窓口負担の