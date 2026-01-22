2025年に上演された優秀な新作戯曲に贈られる第29回鶴屋南北戯曲賞（光文文化財団主催）が21日発表され、劇作家のピンク地底人3号さんの「明日を落としても」が選ばれた。ピンク地底人3号さんは京都市生まれで、受賞作は阪神大震災がテーマ。賞金は200万円。贈呈式は3月26日、東京・内幸町の帝国ホテルで。