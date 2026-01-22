ＤｅＮＡの山崎康晃投手（３３）が２１日、神奈川・等々力球場で自主トレを公開した。名球会入りの条件となる通算２５０セーブまであと１８に迫る右腕。原点の直球に磨きをかけ、守護神奪還を狙うことを明かした。昨季は自己最少の１７試合登板、０勝３敗１セーブに終わり、直近２年間では計５セーブにとどまっている。山崎は「九回への思い入れはもちろん強いですし、そこでずっと輝いてきた」と話し、「新人の時に投げられて