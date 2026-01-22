女子プロレス「スターダム」の２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会でワールド王者・上谷沙弥に挑戦する?欲深き白虎?ことスターライト・キッドが大激怒だ。２１日の後楽園大会冒頭、キッドが自身のスタイルブックをＰＲしていると、突然現れた上谷に急襲されて乱闘に。大会後に取材に応じた白虎が、ため込んでいた上谷への怒りをぶちまけた。上谷は４日の新日本プロレス東京ドーム大会で自身が持つＳＴＲＯＮＧ女子