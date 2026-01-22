虎の主砲の契約未更改を巡り?岡田節?がさく裂した。本塁打王と打点王で昨季２冠に輝いた阪神・佐藤輝明内野手（２６）は、今季契約が未更改のまま。将来的にポスティングシステムを利用したメジャー挑戦への思いを明かしている中で、交渉が長期化している点に注目が集まっている。２１日に大阪市内で行われた「甲子園歴史館運営会議」後、報道陣の取材に応じた粟井一夫球団社長は「お互い誠心誠意話を続けてるという。それが事