巨人・山崎伊織投手（２７）が２１日、ボリュームアップさせた体を武器に自身初となる開幕投手へ照準を合わせた。Ｇ球場で自主トレを公開し「そこ（開幕）に合わせる」と宣言。今オフは新たに肉体改造に着手し、年間フル回転する土台づくりに手応えをにじませる。「１５勝」を目標とする戸郷と共に、球団では８９年の斎藤雅樹（２０勝）、桑田真澄（１７勝）以来となる日本人１５勝コンビも目指していく。増した力を正確に、右