歌舞伎の人間国宝、片岡仁左衛門が２月１日午後８時からオンライントークショー「歌舞伎家話」に出演することが２２日、発表された。動画配信サービスの「歌舞伎オンデマンド」「イープラスＳｔｒｅａｍｉｎｇ＋」「楽天ＴＶ」で配信する。歌舞伎界を代表する立役の一人で、昨年は三大名作である「仮名手本忠臣蔵」の大星由良之助、「菅原伝授手習鑑」の菅丞相、「義経千本桜」のいがみの権太を演じ、観客を魅了。秋には文化